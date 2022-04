Familles nombreuses : Une candidate en larmes après la mort de son papa

C'est un moment douloureux que les téléspectateurs de TF1 découvriront ce mercredi 20 avril 2022 dans Familles nombreuses, la vie en XXL. L'une des candidates a appris la mort de son papa et a partagé la triste nouvelle devant les caméras.

Lundi 18 avril, les téléspectateurs ont découvert Audrey Hubert et son mari Stéphane réunis avec d'autres membres de la famille autour d'une partie de pétanque. Mais il manquait le papa de la jeune femme de 38 ans à cet heureux événement. A l'époque, il était hospitalisé. "Il se fait opérer actuellement", a confié celle qui est à la tête d'une tribu de sept enfants. C'est ensuite Stéphane qui a fait le bilan de la situation, ému : "Il est en réanimation. Il va être débranché. Il n'y a plus rien à faire. C'est le moment où je vais dire au revoir à mon beau-père. Cela va être difficile... Les enfants ne sont pas au courant que papi est très malade..."

Ce mercredi, les personnes qui suivent Familles nombreuses retrouveront Audrey dévastée par la mort de son papa comme l'a dévoilé Télé Loisirs. "À l'hôpital, le médecin nous a annoncé qu'il ne pourrait pas survivre et qu'il valait mieux l'aider à partir... Mon père, c'était un sacré personnage, il avait un sacré caractère. Il m'a tout appris et il me manque", a-t-elle déclaré, en larmes. Et son mari de poursuivre : "Quand on rentre de l'hôpital, après le décès de mon beau-père, on a dit aux garçons que papi était gravement malade et qu'il était parti au ciel. (...) Il ne connaîtra pas les bébés qui arrivent, c'est dur."

Les parents Hubert ont ensuite réuni tous leurs enfants dans le salon afin de se remémorer les bons moments avec le papa d'Audrey. Ils ont notamment évoqué sa passion pour la pétanque et les boutades. Un hommage lui a même été rendu en chanson. Une séquence qui ne devrait pas manquer d'émouvoir le public qui s'est vite attaché à cette tribu fraichement débarquée. A l'instar de Laëtitia Provenchère notamment, une maman célibataire qui a connu un drame, les Hubert ont fait leur arrivée dans Familles nombreuses cette saison.