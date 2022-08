Familles nombreuses : Une maman séparée du père de ses enfants annonce être en couple avec une femme !

En février dernier, l'un des couples stars de Familles nombreuses, la vie en XXL annonçait sa rupture surprise après des années d'amour. Il s'agissait de Cindy et Fernand Reymond, à la tête d'une fratrie de neuf enfants. Une décision prise en grande partie par la maman comme elle l'expliquait. "Parfois dans la vie, il faut faire des choix et même si cela a été difficile, il faut se donner le courage d'ouvrir les yeux et de se mettre face à la réalité avant de se détruire. (...) Il y a des choses que l'on ne peut tromper et depuis plusieurs mois, pour plusieurs raisons, vous vous êtes aperçus juste à ma tête que ça n'allait pas. J'ai donc pris la décision de la séparation avec Fernand".

Et ce vendredi 27 août, Cindy Reymond vient peut être enfin de révéler la raison derrière son choix de se séparer du père de ses enfants. Alors qu'elle venait de partager une photo d'elle en compagnie de six de ses neuf enfants, elle a laissé entendre qu'une personne allait bientôt rejoindre son clan. Ni une ni deux, les internautes ont pensé à "un amoureux". Une supposition à laquelle Cindy a alors répondu : "Il y a déjà une personne dans ma vie". Et de préciser : "C'est une amoureuse".

Cindy Reymond est donc aujourd'hui en couple avec une femme, auprès de qui tout semble se passer à merveille. Pas encore prête à s'afficher à ses côtés, la candidate de TF1 a tout de même accepté de partager une photo de leurs mains entremêlées. Sur celle de sa compagne sont tatoués deux symboles féminins. "Je préfère préserver ma vie privée, ce qui m'appartient à moi, à elle... Tout ce que je peux dire c'est que cela fait plusieurs mois que je vis, que je profite et que nous sommes tous très heureux", a-t-elle simplement confié. (Voir notre diaporama).