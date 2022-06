Familles nombreuses : Fernand Reymond métamorphosé après sa rupture avec Cindy, avant/après bluffant !

En février dernier, l'un des couples stars de Familles nombreuses, la vie en XXL annonçait sa rupture surprise après des années d'amour. Il s'agit de Cindy et Fernand Reymond, à la tête d'une fratrie de neuf enfants, se sont séparés. Très discret sur ses sentiments, l'heureux papa prend enfin la parole. En story sur Instagram mardi 31 mai 2022, il se livre sur sa nouvelle vie depuis la séparation.

"Salut à tous ! Ce soir, je vais vous partager mon histoire", lance-t-il en introduction. Et d'ajouter : "Séparé depuis 4 mois déjà, j'ai décidé de me prendre en main sérieusement. J'ai dit stop à la négligence. Fini les fausses excuses. J'ai fait mon bilan : 40 ans, 87,7 kilos mi-avril, mal dans mon corps... J'ai dit stop. J'ai commencé mon challenge, les résultats qui suivent ne sont que le début."

Sans toutefois donner plus de détails quant à ce "challenge", qui semble être alimentaire et sportif, Fernand Reymond révèle avoir perdu du poids ! "Pas loin de 7 kilos de graisse en moins. Un âge métabolique qui passe de 55 ans à 44 ans. Et le petit plus qui fait plaisir : une énergie de malade retrouvée", lance-t-il en légende de photos de lui montrant une belle évolution. "Et vous, quelle excuse avez-vous ? Hésiter, ce n'est que repousser. Demandez votre bilan !", ajoute-t-il en guise de motivation pour les internautes qui souhaitent le suivre.