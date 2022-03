Familles nombreuses : Après sa rupture, Cindy Reymond sereine et apaisée... Elle s'explique !

L'annonce a fait l'effet d'une bombe auprès des téléspectateurs de Familles nombreuses, la vie en XXL. En février dernier, sur son compte Instagram, Cindy et Fernand, parents de la tribu Reymond, annonçaient leur rupture. Le couple, vu dans la première saison ainsi que dans une grande partie de la deuxième, s'est donc séparé. Un mois plus tard, mercredi 16 mars 2022, toujours sur le réseau social de partage d'images, la jeune maman de neuf enfants donne de ses nouvelles. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle semble vivre cette rupture comme un réel soulagement...

En story sur son compte Instagram, Cindy Reymond se livre à une session de questions/réponses avec ses nombreux et fidèles abonnés. C'est ainsi qu'une internaute lui demande comment elle gère ce "nouveau départ". La jolie brune, accusée de violences par sa fille aînée Ashley avec qui elle est en froid, répond sans détour. "Je dirai comme avant puisque rien ne change pour les enfants et moi, nous sommes toujours dans ma maison. La seule chose changeante, c'est les week-ends où il seront avec leur père", indique-t-elle. Et de préciser son ressenti personnel : "Me concernant, ce sentiment de bien-être, de sérénité, d'apaisement..." Sans en dire plus, Cindy Reymond laisse entendre que cette séparation avec Fernand lui apporte du bonheur.

Aussi, à la question de savoir si elle avait des conseils à donner vis-à-vis de la place des enfants dans ces conditions, elle se livre alors. "Je ne sais pas si je peux être de bon conseil mais la seule chose qui importe, c'est de préserver les enfants. Ne pas parler devant eux. Leurs oreilles sont partout et leurs bouches répètent. Ne pas leur faire croire que... Accepter l'échec et avancer", indique-t-elle. Des recommandations certainement appliquées à son propre foyer.

Si Cindy Reymond rayonne, c'est qu'elle semble plus épanouie depuis l'annonce de sa rupture. Sur Instagram le mois dernier, elle indiquait déjà être à l'origine de cette lourde décision qui pesait sur son moral. "Il y a des choses que l'on ne peut tromper et depuis plusieurs mois, pour plusieurs raisons, vous vous êtes aperçus juste à ma tête que ça n'allait pas, avait-elle écrit. J'ai donc pris la décision de la séparation avec Fernand." De son côté, son compagnon ne s'était pas exprimé.