Familles nombreuses : Rupture surprise d'un couple, après des mois de malheur en secret...

Quelques mots d'introduction pour révéler la rupture avec celui qui partage sa vie depuis de nombreuses années maintenant. "On a beau rester humble et neutre, il y a des choses, des faits, des quotidiens, des épreuves à surmonter qui détruisent, des choses qui rendent malheureux, tristes et depuis plusieurs mois c'est ce qui se passe chez nous, indique Cindy Reymond, accusée de maltraitance par son aînée. J'ai donc pris la décision de la séparation avec Fernand. Parfois dans la vie, il faut faire des choix et même si cela a été difficile, il faut se donner le courage d'ouvrir les yeux et de se mettre face à la réalité avant de se détruire."

La rupture est inattendue pour le couple qui semblait pourtant si soudé. Concernant les raisons de cette séparation de couple, l'ex-star de Familles nombreuses, la vie en XXL ne tient pas à s'étaler "puisque cela ne regarde que nous et nos enfants et je vous demanderai s'il vous plait de bien vouloir respecter cette décision pour nos enfants". Et de préciser que "Fernand est et restera le papa de [ses] enfants et malgré ce tournant difficile dans [leur] vie [elle] appelle à la bienveillance et au respect pour eux". Car la priorité de ces ex-amoureux reste leurs enfants.