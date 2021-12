Familles nombreuses : Une mère accusée de tromper son mari, sérieuses accusations !

Ce n'est pas la première fois qu'Ashley raconte les petits secrets de sa maman. Depuis plusieurs semaines, toujours sur TikTok, elle balance sur l'envers du décor à propos de cette famille d'apparence heureuse et épanouie. Ainsi, Cindy Reymond est accusée de truquer les concours sur ses réseaux sociaux de manière à faire gagner "des gens qu'elle connaît". La mère de famille aurait par ailleurs "laissé les six chiots seuls pendant trois jours pour aller en vacances" et "abandonné trois chats dans la rue". De la négligence envers les animaux de compagnie... et de la violence envers l'un de ses enfants ! Ashley aurait vu Cindy Reymond "mettre des grosses claques dans la bouche de [son] frère de 4 ans et qu'il avait la bouche en sang".

Des révélations chocs auxquelles s'ajoute le témoignage d'une proche de la famille qui fait état d'escroquerie ! "Contente que la vérité éclate enfin, sans compter tout l'argent que ta mère a escroqué à la famille ainsi que les amis proches", écrit une tante, accusant Cindy Reymond d'avoir pris de l'argent à certains membres de son cercle à qui elle ne parle plus aujourd'hui. Tant d'informations non vérifiées qui ont fait réagit Cindy Reymond, qui a indiqué son intention de "porter plainte pour diffamation". Affaire à suivre...