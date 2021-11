Familles nombreuses : Une mère accusée d'escroquerie par un proche, révélations fracassantes !

Du lundi au vendredi sur TF1, Familles nombreuses, la vie en XXL cartonne. Les téléspectateurs suivent ainsi le quotidien d'Amandine Pellissard et ses huit enfants, du couple Bambara et ses quadruplés ou encore du clan Fanich, arrivé récemment. Lors des deux premières saisons, la famille Reymond a également passionné le public. Mais derrière cette image de clan soudé et plus heureux que jamais se cache une dure réalité. Ashley, l'aînée qui a quitté le domicile, balance.

Très active sur TikTok, la jeune femme de 20 ans, en conflit avec ses parents, a brisé le silence via plusieurs vidéos partagées sur le réseau social. Ashley a dénoncé de la violence, de la négligence mais aussi des magouilles. Des révélations qui avaient laissé certains téléspectateurs sceptiques. Dimanche 28 novembre 2021, toujours sur TikTok, la jolie brune aux yeux clairs partage le message d'un ex-proche de la famille Reymond qui témoigne à son tour. "Contente que la vérité éclate enfin, sans compter tout l'argent que ta mère a escroqué à la famille ainsi que les amis proches", peut-on lire. Quelques lignes écrites par "une personne de [sa] famille avec qui je [elle] n'a plus de contact depuis des années à cause de [sa] mère". "Certains arrivent encore à penser que je mens alors que des personnes extérieures témoignent ?", s'interroge alors Ashley.