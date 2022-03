Familles nombreuses - Une tribu critiquée pour son argent : le père assume et répond sans détour

Dans la journée de mercredi 30 mars 2022, Diana et Gérôme Blois ont partagé une mauvaise nouvelle avec leurs abonnés. Les parents de neuf enfants révélés dans Familles nombreuses, la vie en XXL ont annoncé avoir essuyé une déception dans leur recherche de maison. En effet, alors qu'ils espèrent déménager depuis de longs mois, le couple pensait avoir trouver le nid douillet parfait pour leur tribu. Malheureusement, leur dossier n'a pas été accepté. De quoi quelque peu désespérer Gérôme Blois, qui ne comprend pas les raisons de ce rejet.

"Franchement, je ne vois pas ce qu'il faut faire. J'avais fourni tous les papiers pour le dossier. On avait proposé de payer un an de loyer d'avance, pour rassurer encore plus la dame... Je pense que tout le monde ne peut pas faire ça et on a la chance de se le permette. Mais cela ne suffit pas... Nous continuons donc la recherche de maison", a-t-il expliqué en story Instagram.

Des propos qui ont fait bondir l'un de ses abonnés qui a poussé un coup de gueule dans un message privé. Il y accuse le père de famille de se plaindre alors qu'il se trouverait, selon lui, dans une situation financière plutôt aisée. "Mais comment vous faites pour pouvoir payer 1 an de loyer en avance ? De nos jours, avoir autant de côté... Vous en avez de la chance. Pourquoi vous râlez du coup quand vous allez mettre de l'essence ou quand vous devez racheter un lave linge ? Quand on a autant d'argent de côté, franchement, ça ne pose pas autant de soucis. Pensez à ceux qui payent l'essence comme vous ou qui ont des achats imprévus mais qui sont dans le rouge le 20 du mois", lui a-t-il adressé.

Gérôme Blois n'est pas passé à côté de cette attaque et a décidé d'y répondre de manière tout aussi cash. "Parce qu'on a plus les moyens que d'autres, on n'a pas le droit d'être deg' parce que notre lave vaisselle et notre machine à laver claquent ? Au passage, on en a eu pour 1 000 euros ! Et 1 000 euros d'apport en moins pour la future maison qu'on aimerait acheter ! Mais comme on a plus les moyens que d'autres, on doit se réjouir de payer 2 euros le litre de gasoil ? Sérieux, certains me fatiguent. L'argent ne pousse pas dans les arbres malheureusement", a-t-il rétorqué avec agacement.