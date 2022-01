Fanny Ardant : Maman "de la vieille école", elle se confie sur ses trois filles

La vie de famille des stars fascine leurs nombreux fans. Ceux de Fanny Ardant n'avaient eu de que rares aperçus de la sienne, par le biais de confidences passionnées. L'actrice en a fait une nouvelle en évoquant son rapport à ses trois enfants.

C'est avec Gala que Fanny Ardant s'est entretenue. La comédienne de 72 ans et héroïne du film Les Jeunes Amants (avec Melvil Poupaud et Cécile de France, en salles mercredi 2 février 2022) a décrit ses rapports avec ses trois filles. "Je n'ai jamais été une amie. Je suis peut-être de la vieille école mais la mère doit rester la mère. En revanche, leur chaleur et l'affection démesurée que j'ai pour elles m'ont sans doute protégée. (...) Vous protégez un enfant, mais un enfant vous protège. De façon 'animalesque'", confie-t-elle dans les colonnes du nouveau numéro du magazine.

Fanny Ardant est maman de trois filles, Lumir (46 ans, née de sa relation avec Dominique Leverd), Joséphine (38 ans, fruit de son amour avec François Truffaut) et Baladine (32 ans, que Fanny a eue avec Fabio Conversi). Trois filles qu'elle a protégées "en mettant un bémol à [s]a propre vie". "Dès que j'ai eu des enfants, je me suis préoccupée d'eux, je suis devenue plus raisonnable", explique l'actrice césarisée en 2020 pour son rôle dans La Belle Époque.

En grandissant, elle leur a répété "qu'il fallait faire quelque chose qui les passionne. Que dès que quelqu'un aime ce qu'il fait, c'est le roi du monde, qu'il n'y a pas de plus grand luxe, qu'il ne faut pas céder au monde de l'argent et rester indépendant d'esprit."