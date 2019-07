Fanny Maurer (Secret Story) entièrement nue : elle dévoile de nouveaux tatouages

En 2012, Fanny Maurer participait à Secret Story 6. La jeune femme devait cacher ses plus de 100 tatouages à ses camarades. Un secret qu'elle avait su protéger grâce à du fond de teint dissimulant l'encre sur sa peau. Sept ans plus tard, la jolie maquilleuse professionnelle est toujours aussi passionnée de tatouage et en dévoile de nouveaux.

Jeudi 18 juillet 2019, sur Instagram, la belle Fanny Maurer s'est dévoilée de dos... et entièrement nue ! Alors qu'elle affichait déjà plusieurs tatouages, la jeune femme a désormais le dos recouvert d'encre. "Mon dos est officiellement fini. Merci @remtattooer pour toutes ces heures de travail, d'avoir supporté mes gigotements et mes spasmes de douleur", a-t-elle écrit en légende, remerciant au passage son amoureux Shalanda Herrington pour la photo et certainement son soutien.