Farid Khider remis en liberté : "Je ne suis pas un voyou"

Farid Khider a fini par sortir de garde à vue le 16 avril dernier, après 85 heures passées à répondre aux questions des enquêteurs de la Brigade criminelle. Soupçonné d'être le complice de l'homme d'affaire Arnaud Mimran dans l'assassinat du milliardaire Claude Dray en 2011, ainsi que complice dans le meutre de Samy Souied commis en 2010, l'ancien participant de La Ferme Célébrités en Afrique est ressorti lavé de tous soupçons.

Dans une interview donnée au Parisien lundi 19 avril, l'ancien champion du monde de boxe plaide son innocence et se demande encore comment il en est arrivé là. "Je n'ai rien à voir avec ces meurtres. Je ne connaissais ni de près, ni de loin Claude Dray et Samy Souied", affirme-t-il.

Sa proximité avec Arnaud Mimran, un escroc notoire, connu pour son implication dans la fraude à la TVA sur les quotas de carbone et qui purge actuellement une peine de prison, serait selon lui le point central de cette affaire. "Les policiers ont voulu comprendre les liens que j'entretenais avec Arnaud Mimran. Fallait-il me mettre en garde à vue pour cela ? Ils auraient simplement pu me convoquer et m'interroger, même s'ils avaient beaucoup de questions à me poser", s'insurge l'ancien sportif.

Bien qu'il reconnaisse l'amitié qui l'a lié à Arnaud Mimran pendant plusieurs années, Farid Khider, victime d'une tentative de meurtre en 2017, estime pâtir d'une mauvaise réputation, injustifiée selon lui. "Je ne suis pas un voyou, je ne l'ai jamais été. J'ai été élevé avec des valeurs, j'ai été six fois champion du monde de boxe, on ne parvient pas à ce niveau en menant une vie de voyou", explique-t-il

Mis hors d'état de cause dans cette affaire, les ennuis judiciaires ne semblent pourtant pas terminés pour le sportif et acteur qui devra comparaître devant les assises en juin prochain pour avoir participé à l'enlèvement et à la séquestration d'un banquier suisse bien qu'il clame son innocence. Une situation difficile à vivre pour ses quatre enfants, comme il le révèle : "J'ai quatre enfants de 6 à 19 ans, et pour eux c'est difficile. Ils savent qui je suis mais pas forcément leurs copains, qui ne se gênent pas pour dire que je suis un voyou. Cela leur fait mal, et me fait mal."

Pour finir sur une note plus positive, Farid Khider dévoile travailler actuellement sur un projet de biopic racontant son histoire d'ancien champion du monde d'arts martiaux. Un projet dans lequel Gérard Depardieu jouerait son ancien entraîneur. Un projet difficile à concrétiser entre la situation sanitaire actuelle et le procès qui l'attend en juin prochain.

Thomas Martin