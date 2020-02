Faustine Bollaert et Maxime Chattam, bientôt un nouveau mariage ? "Je signe"

Il y avait de l'amour dans l'air sur le plateau de Ça commence aujourd'hui, le 12 février 2020, sur France 2. A l'approche de la Saint-Valentin, la présentatrice Faustine Bollaert avait préparé une émission spéciale amour. Elle a notamment reçu un couple qui lui a donné une idée concernant sa propre romance avec Maxime Chattam.

Faustine Bollaert a notamment reçu Stéphanie et Cyril, des amoureux qui, après leur premier mariage particulièrement raté notamment à cause d'une bagarre, ont pris la décision de renouveler leurs voeux tous les dix ans. Après un premier re-mariage traditionnel à Tahiti, où ils ne sont partis que tous les deux, ils se sont dit "oui" une deuxième fois en 2018, poussés par leurs enfants Teheura et Janelle qui voulaient les voir s'unir. Le couple n'a pas regretté et a même été bouleversé de se marier devant eux. "Si je peux le conseiller à quelqu'un...", a confié la jeune femme.

Faustine Bollaert et Maxime Chattam prêts à se remarier ?

Cette idée a emballé Faustine Bollaert qui se voit bien se marier de nouveau devant ses enfants Abbie (6 ans) et Peter (4 ans et demi) : "Ah bah moi, vous me donnez une idée. A l'instant précis, je signe. J'ai grave envie, je trouve que c'est super. Je trouve ça magnifique comme souvenir que vous leur offrez." Peut-être Maxime Chattam et elle passeront ce cap pour leur dix ans de mariage, en 2022. Interrogée par Le Parisien week-end en octobre 2019, la belle brune de 40 ans a confié que pour ses noces d'étain, elle souhaitait se rendre en Polynésie : "Je rêve d'y passer un mois ou deux avec mon mari et nos deux enfants. Un voyage que j'aimerais faire pour nos dix ans de mariage, dans trois ans." Un cadre de rêve pour une nouvelle union.

Mais qu'elle renouvelle ses voeux ou pas ce qui compte, c'est que Maxime Chattam et elle s'aiment toujours comme au premier jour. C'est dans les locaux d'Europe 1 qu'ils se sont rencontrés pour la première fois. Faustine Bollaert devait l'interviewer dans le cadre de son émission Et si c'était ça le bonheur ? (qu'elle a présentée de 2008 à 2011) et ça a été le coup de foudre. "Il venait me parler d'un livre dans lequel le prénom de son héroïne principale était Faustine. (...) C'est l'histoire d'un romancier qui porte son deuxième prénom et qui quitte tout pour cette femme qui s'appelle Faustine. Donc je trouve que de se rencontrer alors qu'il venait faire la promo d'une histoire qui raconte un peu la nôtre, c'était très beau. Et en effet, pendant toute l'émission, on tombe en amour l'un de l'autre", avait-elle expliqué lors de son passage dans Ça ne sortira pas d'ici ! (France 2), le 23 octobre dernier. Ce n'est que plus tard qu'ils se sont mis en couple et depuis, ils ne se quittent plus.