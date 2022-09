Faustine Bollaert et Maxime Chattam : confidences intimes sur la réussite de leur couple

Le 4 octobre 2022, Faustine Bollaert sera aux commandes d'un nouveau numéro des Temps changent, sur France 2. Un inédit baptisé Le couple : 50 ans de combat qui retrace cinquante années de révolution sur le sexe, le couple et l'amour. A cette occasion, la belle présentatrice de 43 ans a accordé une interview à Télé Star et n'a pas échappé à une question sur son couple et sa famille.

Cela fait douze belles années que Faustine Bollaert file le parfait amour avec Maxime Chattam et dix ans que les tourtereaux se sont unis. La charmante brune sait qu'elle peut compter sur son cher et tendre pour l'épauler dans n'importe quel domaine. "Nous sommes un couple complémentaire avec des postes interchangeables. Mon mari s'occupe autant des enfants que je m'occupe de la maison. C'est une parité parfaite", a-t-elle confié. Elle a également précisé que, lorsqu'un témoignage de Ca commence aujourd'hui la bouleverse, il est présent afin qu'elle ne se laisse pas submerger par ses émotions. "Je me tourne auprès de mon mari ou de mon cercle proche pour raconter mes émotions. C'est essentiel pour ma santé", a-t-elle précisé.

Ses enfants Abbie (9 ans) et Peter (7 ans) sont également un soutien important pour Faustine Bollaert. Deux merveilles qu'elle élève de la même manière. "Je ne leur parle pas de genre car ils sont trop petits, mais je leur explique que l'on peut aimer un homme ou un femme sans que cela soit un souci. A eux de faire leurs propres apprentissages. Mon fils a très longtemps joué à la poupée et ma fille refuse catégoriquement de porter du rose", a-t-elle déclaré;

Ses enfants, elle tient à les préserver. Bien qu'elle dévoile quelques photos sur les réseaux sociaux, elle prend soin de dissimuler leur visage. Elle est également plutôt discrète en ce qui concerne son histoire d'amour. On sait tout de même que c'est en 2010 que Maxime Chattam et elle se sont rencontrés, à l'antenne d'Europe 1 grâce à l'émission Et si c'était ça le bonheur ?. "Je trouve que se rencontrer alors qu'il fait la promo d'une histoire qui raconte finalement un peu la nôtre, c'était très beau. Pendant toute l'émission, on tombe en amour l'un de l'autre. Après, on est sortis ensemble bien plus tard mais on s'est rencontrés là", déclarait-elle dans Ca ne sortira pas d'ici (France 2) en 2019. Une idylle qui n'a pas démarré immédiatement car à l'époque, ils étaient tous les deux en couple.