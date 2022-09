Faustine Bollaert mariée à Maxime Chattam : la raison pour laquelle elle aurait pu demander le divorce

Le 1er septembre dernier, Faustine Bollaert et Maxime Chattam ont célébré leur 10e anniversaire de mariage. Des noces d'étain que la belle animatrice a célébré en publiant une photo inédite de leur union, preuve que l'amour est toujours au beau fixe entre eux. En 2019 pourtant, l'écrivain a fait une drôle de révélation sur RTL : sa femme a déjà menacé de divorcer !

A l'époque, Maxime Chattam était en pleine écriture de son roman Le Signal, paru en 2019. Une oeuvre pour laquelle il s'est largement inspiré de sa propre vie. "Quand j'ai commencé à rédiger mes personnages, avant d'écrire le livre, je me suis dit : 'Tiens, je vais faire un truc que je ne fais pas d'habitude. Je vais me servir de ce que je suis pour écrire un héros. Je vais en faire un type qui me ressemble quelque part, sur certains moments'", confiait-il. Mais le romancier ne s'est pas arrêté là et a également utilisé sa femme Faustine Bollaert pour créer le personnage d'Olivia. "À mesure que j'écrivais mon livre, je me suis rendu compte que de temps en temps Olivia avait des remarques et des façons d'être, même des phrases qui étaient mot pour mot celles de mon épouse. Et je me souviens le soir dans le lit, je lui faisais lire les chapitres. Petit à petit s'est mis en place une sorte de jeu où elle me regardait le soir et me disait : 'Je te préviens, si tu la tues à la fin du livre, je divorce '", avait-il rapporté.

Fort heureusement, la figure de Ca commence aujourd'hui n'a pas quitté son homme. Ils sont même toujours aussi amoureux et comblés par leurs deux enfants, Abbie (9 ans) et Peter (7 ans). Un frère et une soeur déjà bien ouverts sur le monde comme s'en réjouissait encore récemment Faustine Bollaert. "Ils passent plus de temps sur Netflix et Disney+, mais ils sont aussi très intéressés par les titres des JT. Ils ont envie de comprendre le monde dans lequel ils évoluent. Avec leur père, ça nous passionne de décrypter tout ça avec leurs mots", expliquait-elle lors d'une interview pour Gala.