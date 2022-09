Faustine Bollaert : Rares confidences sur sa vie de famille, elle annonce un gros changement à venir

Alors que Faustine Bollaert a entamé sa sixième saison sur France 2 avec Ca commence aujourd'hui, l'animatrice a accordé une interview au magazine Gala, parue ce jeudi 1er septembre. Elle y évoque le succès qu'elle rencontre grâce à cette émission et la belle "confiance qui s'est installée" entre elle et le public. Mais pour Faustine Bollaert, la priorité reste toujours ses enfants, Abbie et Peter, fruits de son union avec l'écrivain Maxime Chattam. Un frère et une soeur très fiers de leur maman et déjà ouverts sur le monde.

"Mes enfants, qui ont 9 et 7 ans, sont très curieux de ce que je fais. Ils aiment beaucoup La Boîte à secrets, par exemple. Ils passent plus de temps sur Netflix et Disney+, mais ils sont aussi très intéressés par les titres des JT. Ils ont envie de comprendre le monde dans lequel ils évoluent. Avec leur père, ça nous passionne de décrypter tout ça avec leurs mots", a-t-elle confié, ajoutant vouloir également les sensibiliser sur l'écologie et le réchauffement climatique. Mais Faustine Bollaert cherche surtout à passer du temps avec eux.

Je suis parfois présente d'une façon décousue

C'est pourquoi, elle a décidé d'opérer un changement important : celui de déménager. "Nous cherchons désormais à nous rapprocher de Paris, car les trajets sont un temps de vie que je ne passe pas avec ma famille, justement. Mais j'ai envie de rester dans la verdure, avec mes chiens et ce rythme plus tranquille", a-t-elle annoncé. Cette séparation avec l'euphorie parisienne est importante pour Faustine Bollaert qui n'a pas de quoi s'ennuyer avec son métier et qui tient donc à apporter un certain équilibre à son quotidien, toujours pour le bien de ses enfants. "Le lundi, je travaille de chez moi, et le mercredi, j'essaie d'être à la maison pour passer la journée avec eux et les emmener à leurs activités. Je suis parfois présente d'une façon décousue à cause des tournages, mais ils connaissent mon métier et sont heureux pour moi. Le principal, c'est d'être bien là quand on est là."

Compréhensifs autour des absences de leur mère, Abbie et Peter le sont également lorsqu'il s'agit de sa notoriété, laquelle n'empiète finalement pas tellement sur leur vie. "Ils sont dans une école bilingue où il y a beaucoup d'expatriés qui ne me connaissent pas. Et s'en fichent ! Ils sont parfois fiers quand on m'arrête dans la rue, mais c'est anecdotique pour eux. Ils sont très bien dans leurs baskets. C'est ma plus belle réussite", a déclaré Faustine Bollaert en conclusion.