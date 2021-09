Faustine Bollaert ignorée par sa fille Abbie : leçon d'humilité en plein supermarché

Le mercredi, Faustine Bollaert s'occupe de ses enfants Peter et Abbie (6 et 8 ans). Elle profite d'eux à fond et parfois, entre deux câlins, un de ses enfants lui offre une belle leçon d'humilité. C'est ce qu'il s'est passé le 22 septembre 2021.

En story de son compte Instagram, la star de France 2 de 42 ans, a partagé une drôle d'anecdote avec ses abonnés. Alors qu'elle faisait ses courses comme Madame Tout-Le-Monde, elle a eu la surprise de se retrouver nez-à-nez avec son visage à la caisse. La raison ? Elle était en couverture de Télé Magazine. De quoi rendre sa fille fière ? Pas du tout ! "Ma fille au supermarché devant Télé Magazine. - Regarde maman ! - Oui... - Il ya des nouveaux épisodes de La Case Del Papel #lecondhumilite", a-t-elle écrit.

Abbie a préféré relevé un des petits titres de la couverture disposé sur le côté que le portrait de sa maman en gros plan. Il faut dire que la petite fille est une sacrée coquine. Pour l'anniversaire de sa mère en mars, elle lui avait offert un beau dessin... en lui célébrant un bon trentième anniversaire. L'animatrice a eu le bonheur d'être rajeunie de douze ans. Merci Abbie ! " "Une petite erreur s'est glissée sur cette photo. Merci de ne pas la souligner !", avait réagi sa maman.

Celle qui partage la vie de l'écrivain Maxime Chattam a profité de son mercredi pour emmener sa fille à son entraînement de football et a fait savoir qu'elle était la seule demoiselle face à cinquante garçons sur le terrain. Son fils, lui, a fait du cheval. Bref, les enfants de Faustine Bollaert ont toutes les raisons d'être heureux et ont le bonheur de ne pas voir la notoriété de leur maman (et de leur papa) affecter leur petite vie.