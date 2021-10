Faustine Bollaert invitée à être plus sexy : elle dévoile des messages sexistes

La tenue de Faustine Bollaert n'a pas fait l'unanimité. Certains auraient en effet préféré la voir en jupe et ne se sont pas gênés pour le faire savoir. "Tenue pas sexy, toujours en pantalon. Vivement votre remplacement", a écrit un internaute, comme en témoigne une capture d'écran partagée par l'épouse de Maxime Chattam, en story. Et on peut voir que ce n'est pas la première fois que la personne en question lui fait une remarque sur le sujet. "Jamais en jupe. L'époque de Drucker, vous étiez sexy. Triste époque actuelle", avait-il envoyé, faisant référence à son rôle de chroniqueuse dans Vivement dimanche prochain en 2005. Si à l'époque, Faustine Bollaert n'avait pas répondu, hier elle a commenté sa publication : "En vous souhaitant une bonne journée !!!"

Mais la maman d'Abbie (8 ans) et Peter (6 ans) n'était pas au bout de ses peines. "Bonjour Faustine. Okay pour cette nouvelle émission, mais tu pourrais plus souvent porter des jupes car tu as de très belles jambes. Bisous", a écrit un internaute sur Twitter. Et Faustine Bollaert de commenter "décidément", avec un émoji hilare. Des commentaires sexistes dont elle se serait bien passée mais qui, à coup sûr, ne changeront rien à ses habitudes vestimentaires.