Faustine Bollaert, une maman très inquiète : une soirée avec ses enfants gâchée par ses angoisses

Depuis 2017, Faustine Bollaert est à la tête du programme Ça commence aujourd'hui sur France 2. Une émission diffusée tous les après-midi et qui rencontre beaucoup de succès. Sa force, c'est bien sûr les témoignages des intervenants sur les sujets les plus variés, positifs comme négatifs. Certains peuvent malheureusement déclencher de vives émotions, surtout chez Faustine Bollaert qui les reçoit de vive voix. La jolie brune de 42 ans a donc dû apprendre à s'en protéger mais lorsque cela la rappelle à ses enfants, Abbie, 7 ans, et Peter, 5 ans (nés de ses amours avec Maxime Chattam), il est bien difficile pour elle de ne pas développer de nombreuses préoccupations.

Lors d'une interview pour Soir Mag parue ce mercredi 9 novembre, Faustine Bollaert a justement évoqué ses craintes devenues pesantes à force d'entendre des histoires personnelles très dérangeantes. "Cette émission me rend souvent inquiète pour mes enfants, car je traite souvent de sujets comme le suicide des ados, le harcèlement scolaire. Ce sont des thématiques qui peuvent créer chez moi des angoisses", a-t-elle reconnu, ajoutant qu'il était tout simplement impossible de sortir "intact de cette émission".

Pour étayer ses propos, Faustine Bollaert a partagé un récent souvenir attestant tout particulièrement de son malaise. "Je viens de fêter Halloween avec mes enfants dans la rue, si certains parents semblaient sereins, je ne l'étais pas. J'ai toujours peur qu'ils fassent une mauvaise rencontre. Je suis peut-être devenue une maman beaucoup plus inquiète", a-t-elle encore avoué. L'animatrice en vient même à "redouter tous les programmes qui traitent des enfants, de la maladie des petits, des meurtres d'enfants, de souffrance". "Là, j'ai beaucoup de mal. Je me le prends souvent de plein fouet", regrette-t-elle.

L'ex-présentatrice du Meilleur Pâtisser sur M6 garde malgré tout un regard² toujours très bienveillant et plein d'empathie envers ses invités. On comprend néanmoins pourquoi elle préfère largement les histoires d'amour pour lesquelles elle est une "vraie midinette".