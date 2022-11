Faustine Bollaert : Son mari Maxime Chattam à l'origine d'un gros mensonge, leurs enfants ignorent tout

Le 3 novembre dernier, le nouveau roman de Maxime Chattam édité chez Albin Michel est paru en librairie. Intitulé La Constance du prédateur, il s'agit du quatrième chapitre des enquêtes de son personnage phare, la gendarme Ludivine Vancker. Mais à la fin du livre, ses fans auront également le plaisir de découvrir ses quelques mots dédiés à sa femme Faustine Bollaert dans les remerciements et notes de l'auteur.

Cela fait douze belles années que l'écrivain et l'animatrice filent le parfait amour et dix ans que les tourtereaux se sont unis, au cours d'une cérémonie très particulière. Véritablement solides dans leur couple, chacun soutient naturellement l'autre sans condition. Selon Maxime Chattam, Faustine Bollaert suit d'ailleurs avec grand intérêt l'avancée de son écriture. "Parfois, ma femme lit un chapitre que je viens d'écrire, et elle me regarde en silence quelques secondes. Je sais qu'elle se demande ce qui se passe dans ma tête pour avoir des idées pareilles", a-t-il écrit.

En revanche, pas question d'impliquer leurs enfants dans le processus. Abbie (9 ans) et Peter (7 ans) sont même beaucoup trop jeunes pour se plonger dans l'univers sombre de leur papa. Alors, Maxime Chattam se joue un peu de la vérité. "Ils pensent que j'écris juste 'des livres qui font un peu peur'. Ils ignorent que je tue des gens dedans, et comme ils sont encore jeunes, je préfère ne pas le leur dire. Qu'ils me fassent encore des câlins lorsque je descends du bureau, quand j'ai l'air un peu ailleurs", a-t-il confié. Ainsi, il demande à ses admirateurs de devenir ses complices. "Chers lectrices, chers lecteurs, vous serez gentils de ne pas tout gâcher en leur disant la vérité, merci", leur a-t-il adressé.

Pour conclure avec plus de sérieux, le mari de Faustine Bollaert a tenu à déclarer tout son amour pour ses enfants : "Abbie et Peter, je vous aime. Vous donnez du sens à la vie. C'est une grande responsabilité. Et soyez rassurés, vous n'avez rien à faire pour l'assumer. Juste être vous. Le reste, c'est le rôle des parents."