Faustine Bollaert : Très fière de son prix pour son émission fétiche "La boîte à secrets"

Il faut dire que depuis la première diffusion de La boîte à secrets le 18 octobre 2019, le succès est au rendez-vous. L'émission a d'ailleurs battu un double record d'audience en novembre dernier avec 2 millions de téléspectateurs (soit 8,8 % de PDA) le 6 novembre 2020 et 2,3 millions de téléspectateurs (soit 10,1 % de PDA) la semaine suivante.

Animatrice emblématique de France Télévisions, l'épouse de Maxime Chattam et maman d'Abbie (7 ans) et Peter (5 ans) présente également un autre programme phare de France 2, Ça commence aujourd'hui. Un talk-show dont la première diffusion remonte à 2017 et qui cartonne toujours auprès des téléspectateurs avec une moyenne d'un million de téléspectateurs et près de 12% de part d'audience pour cette troisième saison. Produit par Réservoir Prod, l'émission avait d'ailleurs rassemblé près de 1,05 million de téléspectateurs le 17 août 2020 selon Médiamétrie.