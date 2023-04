Faustine Bollaert "très fière" : l'influence coquine qu'elle a sur son mari, lors de l'écriture de ses livres

Faustine Bollaert était l'invitée de l'émission C Médiatique dans la journée de dimanche 9 avril 2023, sur France 5. L'animatrice venait parler du succès de Ça commence aujourd'hui, qu'elle présente depuis 2017 sur France 2 tous les après-midis. Faustine Bollaert a ainsi confié être toujours aussi passionnée par ses intervenants et leurs témoignages, bien qu'ils soient parfois des plus bouleversants.

La jolie brune a également été amenée à s'aventurer sur un terrain plus intime. En effet, la journaliste Mélanie Taravant qui la recevait a notamment voulu vérifier une information. À savoir s'il était vrai que Faustine Bollaert modifiait certains passages des livres de son mari, et père de ses deux enfants, Maxime Chattam. "Je peux vous dire que quand il retire une phrase parce que je lui dis : 'J'aime pas', je suis très fière", a alors confirmé la principale intéressée.

Faustine Bollaert investie dans le processus d'écriture de Maxime Chattam

Mais plutôt que de lui faire retirer des passages, Faustine Bollaert cherche davantage à lui faire intégrer des scènes d'amour dans ses ouvrages. Car l'univers de l'écrivain est très sombre et particulier, rempli de détails aussi ignobles que malaisants - certains de ses romans sont d'ailleurs déconseillés aux âmes sensibles.

"Je lui en fais rajouter sur des scènes amoureuses, ce sont des thrillers très sombres, et quand il y a deux héros qui finissent par faire l'amour, je lui dis : 'Bon, tu ne peux pas leur faire faire l'amour en une demi-page, alors que tu as expliqué son autopsie six chapitres plus loin en 18 pages'. Souvent, j'essaie d'humaniser un peu ces personnages", a-t-elle expliqué. Mais Faustine Bollaert n'a aujourd'hui presque plus rien à redire en découvrant les premières ébauches de son mari. "C'est drôle, parce qu'on en parle beaucoup et il me dit d'ailleurs lui-même que ses livres aujourd'hui sont beaucoup plus axés sur l'humain, sur les émotions de ses héroïnes, c'est important pour lui. On a de vraies conversations. Ses livres sont aujourd'hui plus tournés vers la psychologie qu'avant", a-t-elle assuré.