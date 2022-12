Faustine Bollaert : Une photo d'elle à 73 ans dévoilée et c'est incroyable, elle réagit

On se demande souvent à quoi on ressemblera dans quelques années. Et aujourd'hui, des applications ou des filtres permettent d'avoir un petit aperçu de ce qui nous attend. Même si elle n'avait rien demandé, Faustine Bollaert (43 ans) a eu l'occasion de découvrir quel visage elle pourrait avoir dans trente ans. Et elle n'a pas manqué de partager le résultat sur Instagram.

Entre deux tournages d'émissions, la présentatrice de Ca commence aujourd'hui (France 2) se plaît à parfois partager son quotidien avec ses abonnés, en story Instagram. Le 29 décembre 2022 par exemple, Faustine Bollaert a souhaité dévoiler une incroyable découverte qu'elle venait de faire. Avec l'aide de l'application Faceapp (qui permet de retoucher des photos), un site a décidé de voir à quoi ressemblerait l'épouse de Maxime Chattam à l'âge de 73 ans. Ainsi, ils ont modifié l'un de ses clichés pour la vieillir et le résultat est incroyable. Rides, cheveux blancs... c'est comme si elle avait réellement fait un saut dans le temps. "Dans trente ans selon Oh My Mag", a-t-elle commenté sa publication. Un message accompagné d'émojis qui pleurent de rire.

Faustine Bollaert a menti sur son âge

Faustine Bollaert n'aurait peut-être pas ri autant il y a quelques années. Lors de son passage dans On refait la télé (RTL) mi-novembre dernier, elle a révélé que durant plusieurs années, elle a tout fait pour dissimuler son véritable âge, car elle "complexait" à ce sujet. "J'allais moi-même changer mon âge sur Wikipédia. Mais il y a quelqu'un, un ennemi, je ne sais pas qui, qui allait récupérer et qui, le lendemain, qui remettait la bonne date", déclarait-elle amusée. Mais qu'importe puisqu'elle peut compter sur son mari et ses enfants Abbie et Peter (9 et 7 ans) pour rester dans le déni à chacun de ses anniversaires. "Ça fait des années que sur mon gâteau d'anniversaire, mes enfants et mon mari mettent le même âge. Donc, chez moi, il n'y a que des bougies à 39 ans. J'ai 39 ans depuis quatre ans", avait-elle conclu.