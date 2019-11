Fauve Hautot (DALS) : Comment elle s'est adaptée au handicap de Sami El Gueddari

Le 23 novembre 2019, TF1 diffusera la finale de Danse avec les stars 2019. Ladji Doucouré et Inès Vandamme affronteront Sami El Gueddari et Fauve Hautot. À quelques jours de la fin de la compétition, la danseuse professionnelle de 33 ans s'est confiée à nos confrères de TV Grandes Chaînes sur son aventure avec le champion paralympique de 35 ans.

Le sportif est né avec une malformation de la jambe gauche, qui l'oblige à porter une prothèse (ainsi qu'une malformation à la main droite), un handicap auquel Fauve Hautot a dû s'adapter. Mais Fauve Hautot l'a "très vite oublié" comme elle l'a expliqué : "Je réfléchis autrement à mes chorégraphies, je décline des pas féminins au masculin. Pour les portés, c'est compliqué, car Sam n'a pas d'appuis suffisants, mais j'ai trouvé comment contourner ça. Sam a un mental de sportif, il ne dira jamais qu'il est fatigué ou qu'il a mal. Au final, comme il est né avec ce handicap, pour lui, c'est hyper naturel. Ça fait partie de lui."

Depuis le début de la compétition, Sami El Gueddari et Fauve sont en tête de classement, notamment grâce à la détermination de l'athlète. Leur complicité les aide également à avancer rapidement et donc à séduire le jury et le public : "Humainement, on s'entend très bien. Nous avons à peu près le même âge et partageons les mêmes valeurs. On est tous les deux très positifs, et on voit la vie de la même manière. Artistiquement, Sam est demandeur. Il n'a pas peur du ridicule. Bosser avec lui, c'est un bonheur !" Au vu de leurs performances, la rousse incendiaire espère bien remporter une nouvelle fois le trophée de Danse avec les stars. Elle l'avait gagné pour la première fois en 2012 avec Emmanuelle Moire, à l'issue de la saison 3.

L'intégralité de l'interview de Fauve Hautot est à retrouver dans le magazine TV Grandes Chaînes du 18 novembre.