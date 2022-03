Federico Aramburu tué en plein Paris : nouvelles révélations sur le meurtre de l'ancien rugbyman

Blessé, Federico Aramburu s'écroule devant la boutique Geox. Une femme qui a assisté à la scène appelle la police. La victime a perdu connaissance et reçoit un massage cardiaque de Shawn Hegarty. Les pompiers et le SAMU interviennent également et tentent de sauver l'Argentin, en vain. L'ex-athlète est prononcé mort sur place.

Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour assassinat, enquête confiée à la brigade criminelle de la direction régionale de la police judiciaire.

Federico Aramburu était connu des amoureux du ballon ovale en France. Il a notamment évolué au Biarritz Olympique, à Perpignan et à Dax, en Top 14, et affronté le XV de France avec l'Argentine. Aramburu a remporté le Bouclier de Brennus (nom du trophée remis au champion de France de rugby) à deux reprises, en 2005 et 2006, avec Biarritz.