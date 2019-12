Felicity Jones : L'actrice de Star Wars enceinte de son premier enfant

Le bonheur continue pour Felicity Jones. Après s'être mariée il y a un peu plus d'un an, l'actrice britannique de 36 ans attend son premier enfant. L'information vient du magazine People, qui en a été informé par un représentant de l'actrice.

Le samedi 30 juin 2018, Felicity Jones épousait Charles Guard, son petit ami depuis trois ans, réalisateur de profession. Sur la liste des invités du mariage figuraient notamment Eddie Redmayne, à qui Felicity avait donné la réplique dans le multiprimé Une merveilleuse histoire du temps (biopic sur le regretté Stephen Hawking), mais aussi Tom Hanks, son partenaire de jeu dans Inferno. Le couple, très discret sur sa vie privée, va bientôt connaître les joies de la parentalité.

Il y a quelques jours, la fameuse héroïne de Star Wars : Rogue One arpentait le tapis rouge pour la première de The Aeronauts à New York. Pour l'occasion, l'actrice portait une longue robe de velours noir agrémentée de noeuds blancs sur la poitrine dans laquelle on pouvait deviner un baby bump. Dans ce film, elle partage de nouveau l'affiche de son ami Eddie Redmayne.

En 2014, Felicity Jones confiait au Telegraph qu'elle était une "grande romantique" : "J'aime les histoires d'amour, c'est la raison pour laquelle je continue à faire des films romantiques. C'est marrant de voir à quel point une histoire d'amour n'est jamais ennuyeuse, disait-elle, parce que c'est un rêve, n'est-ce pas ? C'est un rêve d'avoir une réelle connection avec un autre être humain."

La talentueuse actrice a notamment été vue dans Une merveilleuse histoire du temps, Une femme d'exception, The Amazing Spider-Man, Inferno, et bien sûr Rogue One: A Star Wars Story.