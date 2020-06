Festival de l'Alpe d'Huez : Les dates de l'édition 2021 enfin annoncées !

L'industrie du cinéma reprend doucement vie. Après de longues semaines d'incertitude, le Festival de l'Alpe d'Huez sera bel et bien de retour l'année prochaine. Que les fans de comédies - et de ski - préparent leur agenda : rendez-vous en Isère du 19 au 24 janvier 2021 pour la 24e édition du Festival International du Film de Comédie.

"Le Festival de l'Alpe d'Huez est heureux d'annoncer les dates de son édition 2021, après de nombreuses semaines de silence à observer avec inquiétude les effets de cette catastrophe, qui a bouleversé tous les secteurs... Comme tous les professionnels culturels, événementiels et touristiques, le FAH, ses organisateurs et la station ont été impactés par cette crise, a-t-il été expliqué sur le compte Instagram du festival. Après cette période difficile pour tous, et en attendant la réouverture prochaine des cinémas (22 juin), Le Festival de l'Alpe d'Huez apporte son soutien et bonnes ondes aux Festivals de cinéma et plus largement à toutes les manifestations évènementielles n'ayant pu se dérouler. Le FAH est, et sera, plus que jamais aux cotés des 'acteurs' de la production et distribution cinématographiques, et aux côtés des films de la sélection officielle du FAH2020, qui n'ont pu sortir en salles."