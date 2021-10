Fetty Wap arrêté par le FBI : le rappeur au coeur d'un trafic de drogues

Le rappeur américain Fetty Wap, de son vrai nom William Junior Maxwell II, a été arrêté par des agents du F.B.I jeudi 28 octobre. C'est durant le Festival musical Rolling Loud, auquel il assistait au stade Citi Field dans le quartier du Queens (New York), que Fetty Wap a été surpris par les hommes en noir. Il devait y donner un concert mais celui-ci a été annulé, comme nous en informe le magazine Rolling Stone. Si on ignore pour le moment depuis combien de temps l'artiste était étroitement surveillé par le F.B.I, on sait qu'il aurait été impliqué dans un réseau de drogues, avec 5 autres personnes, et aurait "possédé et distribué des substances contrôlées, notamment de l'héroïne, du fentanyl et des substances contenant de la cocaïne", rapporte le site, qui a pu obtenir l'acte d'accusation.

"De juin 2019 à juin 2020 environ, les accusés ont distribué plus de 100 kilogrammes de cocaïne, d'héroïne, de fentanyl et de crack à Long Island et au New Jersey. Les stupéfiants auraient été obtenus sur la côte ouest et le service postal américain et les chauffeurs avec des compartiments de véhicule cachés auraient été utilisés pour transporter les substances à Long Island, où elles ont été stockées et finalement distribuées à des revendeurs de niveau inférieur", peut-on lire.

Fetty Wap a perdu sa fille de 4 ans, Lauren ce été. La petite fille souffrait depuis la naissance de problèmes cardiaques. Le musicien, qui est connu pour son titre Trap Queen sorti en 2015, semble traverser une mauvaise passe depuis cette terrible perte. Sur son compte Instagram, avant de se faire arrêter, il a posté un curieux message en story. "N**** bouge avec précaution, il n'est jamais inquiet", a-t-il écrit. Il faisait probablement allusion à lui et ses soucis.