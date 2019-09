Fetty Wap en garde à vue : Il agresse trois personnes dans un hôtel de luxe

D'après TMZ.com, qui citent des sources policières et des témoins de l'événement, l'artiste américain Fetty Wap aurait été arrêté pour avoir agressé plusieurs personnes. Le rappeur aurait été arrêté dimanche 1er septembre 2019, alors qu'il séjournait à Las Vegas, dans l'hôtel de luxe The Mirage. Une dispute aurait éclaté avec un voiturier que l'artiste aurait ensuite frappé au moins trois fois. Il aurait également agressé deux autres employés de l'établissement, sans qu'on en sache plus sur les circonstances de l'incident.

Un autre membre du personnel de l'hôtel aurait également été arrêté. Fetty Wap a quant à lui été emmené au poste de police, où il a passé la nuit en garde à vue. Des sources judiciaires apprennent à TMZ.com que le rappeur originaire de Jersey serait exposé à plusieurs chefs d'accusation. Fetty Wap est resté en garde à vue quelques heures avant d'être relâché. Il devrait prochainement être présenté à un juge, dans l'attente d'une comparution.

Le chanteur, dont le vrai nom est Wilie Maxwell, est âgé de 28 ans. Selon les informations du média local KSNV, il devrait comparaître en octobre prochain pour les faits dont il est accusé. Fatty Wap est à l'honneur dans la télé-réalité de Netflix Du cash à gogo. Le programme, dont le titre français n'est pas très heureux, suit des musiciens, athlètes et influenceurs de Los Angeles ayant un certain talent pour dépenser leur argent. Il partage l'écran avec Bella Thorne, Soulja Boy ou encore Bow Wow.