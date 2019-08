Bella Thorne : Seins nus, elle adresse un poignant message à ses parents

Bella Thorne s'est emparée de son compte Instagram pour faire passer un message important. Dans un émouvant texte dédié à ses parents, la jeune actrice et auteure de 21 ans se livre une nouvelle fois sans filtre sur l'acceptation de soi. "Qu'est ce qui ne va pas chez moi ? Pourquoi j'ai toujours besoin de la validation des autres, mais surtout des hommes... Tout le monde me dit de rester seule et d'être heureuse. Mais toutes ces choses sont si effrayantes pour moi. Tout ce que je veux c'est lui, qu'il m'aime, qu'il m'accepte. Pourquoi ? Parce que je ne peux pas m'accepter seule", écrit-elle en légende de clichés où elle apparait seins nus. La jeune femme est actuellement en couple avec le chanteur italien Benjamin Mascolo, depuis sa rupture récente avec Mod Sun et la youtubeuse Tana Mongeau, avec qui elle était en trouple.

L'ancienne star de Disney évoque ensuite les abus sexuels répétés dont elle a été victime étant enfant. "Dans ma tête, je ne suis pas assez bien pour personne. Si ce n'est pas lui, je chercherai le prochain. Pourquoi je ne peux pas juste me trouver moi ? Parce que j'ai été abusée sexuellement ? Le fait d'avoir été exposée au sexe à un si jeune âge me donne l'impression que c'est tout ce que je sais donner au monde... Ou bien est-ce parce que j'ai été élevée en me disant que je ne suis pas assez bien pour personne ?", se questionne Bella Thorne.

"J'arrive juste à souffrir"

"Je ne peux pas blâmer mon enfance. Je peux blâmer personne à part moi pour ne pas m'aimer assez. J'attend que les autres m'aiment à la place mais ça n'arrivera jamais. Le seul moyen d'y arriver est d'y travailler, chaque jour. Tu dois souffrir dans ce monde. Souffrir, aimer et s'accepter. Tout de suite, j'arrive juste à souffrir. Je suis encore en train d'y parvenir. Est-ce normal ? Si tu connais ton but mais n'a aucune idée de comment y arriver, probablement pas. Mais je ne peux commencer une fois que j'aurais accepté cela", conclut la jeune auteure, qui croule désormais sous les messages de soutien.

Ses 21 millions d'abonnés ne pouvaient qu'encourager Bella Thorne dans cette période de transition. "Tu es si ouverte, honnête et franche. Ce texte m'a fait pleurer. Je t'aime mon bébé", a commenté Paris Hilton. De quoi lui donner la force pour qu'elle ait enfin confiance en elle. Un sujet qu'elle aborde dans son premier livre, le best-seller The life of a wannabe mogul (éditions Rare Birds Books).