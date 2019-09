Fidji (La Villa) victime d'un accident : trou noir, douleurs... détails glaçants

Vendredi 27 septembre 2019, Dylan avait inquiété ses abonnés en annonçant sur Instagram que sa compagne Fidji avait été victime d'un accident de voiture. "Fidji a fait un accident de voiture à l'instant, avait-il écrit sur Instagram. Ce n'était pas de sa faute. Je tenais juste à vous informer qu'elle n'a plus de téléphone ni de voiture pour le moment. Les amis, s'il vous plaît, faites attention sur la route, la vie est courte."

Ce n'est que dimanche 29 septembre que la candidate de La Bataille des couples (TFX) est sortie du silence. Fidji a tout d'abord raconté les circonstances de son accident : "Tout s'est passé si vite. J'ai freiné mais ça n'a pas suffi. J'ai entendu un gros boum puis trou noir. Je me réveille assommée, dans les vapes." Sous le choc et "fatiguée", la jeune femme de 28 ans a commencé à ressentir des douleurs quelques heures après sa mésaventure : "Les heures passent et les douleurs arrivent, dos et épaule et douleur au crâne."

Fort heureusement, Fidji n'a pas eu de grosses séquelles physiques. Les dommages étaient en revanche plus importants concernant sa voiture : "Voiture explosée, direct à la casse. Téléphone explosé. Le choc a fait voler tous mes bijoux en morceaux." Des dégâts matériels qui ne sont rien comparés à sa vie et celle de ses chiens, également présents dans le véhicule. "Soyez prudents sur la route car j'aurais pu y laisser ma vie", a averti la candidate de télé-réalité qui a récemment enlevé ses implants mammaires.