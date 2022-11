Fin de Plus belle la vie : hommage loupé de France Télé, des erreurs impensables ont été commises

Plus belle la vie, c'est officiellement terminé. Si les téléspectateurs de France 3 ont appris en mai dernier que la série culte allait prendre fin, c'est le 18 novembre 2022 que les derniers épisodes ont été diffusés. Pour l'occasion, France Télévisions a souhaité rendre hommage aux acteurs sur Twitter... mais le groupe s'est loupé.

C'est le 5 mai dernier que la mauvaise nouvelle a été annoncée à toute l'équipe de Plus belle la vie. La direction de France Télévisions avait fait le déplacement à Marseille pour l'occasion et avait donc fait face à des acteurs ou des techniciens sonnés. Malgré tout, chacun a continué à donner le meilleur de lui-même afin d'offrir des épisodes toujours aussi bons à son fidèle public. D'anciens acteurs ont même fait leur grand retour avant le final, à l'instar de Fabienne Carat (qui a interprété Samia Nassri de 2005 à 2021) ou Dounia Coesens (qui prêtait ses traits à Johanna Marci).

Et le vendredi 18 novembre, le jour tant redouté était arrivé. Les téléspectateurs ont découvert deux épisodes de Plus belle la vie. Après quoi, c'est le prime baptisé Sept mariages pour un enterrement qui a été diffusé, ainsi que le documentaire La grande aventure de Plus belle la vie. De quoi finir en beauté. Et tout aurait été parfait... si l'hommage de la France Télévisions sur Twitter n'avait pas été quelque peu raté.

Un hommage pas parfait

Cela partait d'une bonne intention pourtant. Les internautes ont pu lire : "Merci Plus belle la vie. À toutes les comédiennes et à tous les comédiens. Votre talent a fait l'immense succès du feuilleton." Un texte qui faisait office de légende à une image sur laquelle on peut lire les noms des acteurs qui ont eu l'honneur de vivre cette belle aventure. Et malheureusement pour France Télévisions, la liste n'était pas tout à fait exacte. Des petites erreurs se sont en effet glissées comme l'ont remarqué nos confrères de Télé Loisirs.

Il était par exemple noté "Gérard Amalric" au lieu d'Amalric Gérard. Acteur qui interprétait Jean-Baptiste de 2005 à 2008. Les internautes ont également pu lire "Yves Régnier" alors que le prénom du défunt acteur qui prêtait ses traits à Monsieur Tomasino s'orthographiait Yves Rénier. Puis c'est le nom d'Ana Ka (Amandine Turpin dans la série) qui a connu une petite modification. Il a été orthographié Anna Ka.

Il a aussi été remarqué qu'un acteur ne figurait pas dans la liste. Il s'agit de Kjel Bennett (l'interprète de Bilal Fedala). Rappelons que le jeune homme avait été viré de Plus belle la vie, pour "comportements inacceptables répétés" selon les rumeurs. Une version rapidement démentie par le principal intéressé.