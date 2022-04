Mort d'Yves Rénier : sa veuve brise le silence, "je l'ai découvert dans la salle de bain..."

Comment oublier une telle épreuve ? La famille d'Yves Rénier fêtera bientôt un triste anniversaire... celui de sa mort, lui qui est décédé il y a un an, dans la nuit, terrible, du 23 au 24 avril 2021. Le comédien, véritable pilier du patrimoine français, a succombé à une crise cardiaque et chaque membre de son entourage peine, depuis, à s'en remettre. Pour s'assurer que personne ne l'oublie - et comment le pourrait-on ? -, sa veuve, Karin, a accepté d'évoquer les dernières heures de son existence dans les colonnes du magazine Gala.

Cette vision la hantera pour toujours. C'est Karin Rénier qui a trouvé le corps d'Yves dans la salle de bain, alors qu'elle rentrait d'un dîner avec une amie. "Depuis un an, j'ai l'impression de ne plus être dans ma vie. Au moment où c'est arrivé, j'étais tétanisée, se souvient-elle. Je n'ai pas compris ou je n'ai pas voulu comprendre. Je n'avais jamais été face à la mort. J'ai perdu mon père, mon frère il y a trois ans, mais j'avais refusé de les voir."

Je vais souvent le voir. Je lui parle...

Yves Rénier aurait dû réaliser un film sur le droit de mourir dans la dignité, avec Mathilde Seigner dans le rôle principal, au mois de septembre 2021. Hélas, le destin l'en a empêché et cette nuit du 23 au 24 avril, Karin l'a passée à ses côtés, comme pour lui dire adieu. 20 ans les séparaient, en termes d'âge, mais cette différence ne les avait jamais empêché d'être si compatibles. "J'ai l'impression qu'il est avec moi. Je vais souvent le voir. Je lui parle, assure-t-elle. On a choisi son cimetière avec mes enfants et mes amis comme on choisirait une résidence secondaire. On voulait le bon endroit, la bonne exposition. Aujourd'hui, il repose au pied de la Grande Arche. Je suis tellement contente qu'on lui ait trouvé un endroit tourné vers le futur, car Yves regardait toujours devant."

Karin et Yves Rénier se sont mariés en 1996 à Saint-Tropez... contre toutes attentes, la jeune femme le trouvant, au tout début, trop éloigné de ses valeurs familiales. Ils se sont finalement aimés pendant plus de 25 ans et ont eu ensemble deux garçons : Jules en 1997 et Oscar en 2000. Le comédien était déjà papa de deux grandes filles. L'actrice Samantha Rénier, entre autres aperçue dans la série Demain nous appartient, issue de sa relation avec Virginie, et Lola, chanteuse, qu'il a eu avec Hélène Zidi...

Retrouvez l'interview de Karin Rénier dans le magazine Gala, n° 1505 du 14 avril 2022.