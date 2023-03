Finissez-en avec le plastique : craquez pour l'incontournable machine Sodastream !

Par Raphaelle Bougeret

De l'eau pétillante faite maison pour plus de saveurs et d'économies !

Pour tous les amateurs d'eau pétillante, investir dans une machine à eau gazeuse vous changera la vie ! En plus de vous servir votre boisson telle que vous l'aimez, cette machine vous fera faire des économies et vous rendra plus écologique ! Qu'attendez-vous pour craquer ?

La machine à eau pétillante, quels avantages ? Pour toutes les personnes qui cherchent à réduire leur consommation de plastique et à faire des économies tout en continuant de savourer de délicieuses boissons gazeuses, la machine à eau pétillante est sans aucun doute celle qui vous faut ! Cet appareil innovant, conçu pour transformer l'eau plate en eau gazeuse, vous offre bien des avantages. En effet, le premier gros avantage à utiliser quotidiennement ce type d'appareil se trouve dans la réduction des déchets plastique. Les bouteilles d'eau pétillante que vous achetez en magasin contiennent un emballage en plastique jetable ce qui entraîne une énorme quantité de déchets. Grâce à la machine Sodastream, vous pourrez créer votre propre eau pétillante et réutiliser infiniment les bouteilles fournies avec ! Cela réduira considérablement votre impact environnemental. De plus, votre machine vous permettra de faire des économies sur le long terme. Certes, vous devrez investir dans votre machine une première fois, mais ensuite vous serez à peu près tranquille ! Vous aurez juste à changer la cartouche de gaz. Sachez que chaque cylindre de co2 Sodastream permet de remplir en moyenne 60L d'eau gazeuse ! Vous pourrez choisir le degré de gazéification en exerçant la durée de pression de votre choix sur le bouton. Ainsi, vous obtiendrez la boisson en parfaite adéquation avec vos goûts ! De plus, vous pourrez réaliser une multitude d'autres boissons gazeuses grâce aux différents concentrés que propose Sodastream. Sans avoir à aller chercher vos boissons en supermarché, vous pourrez les retrouver directement chez vous ! Nous vous présentons sans plus attendre le pack complet Sodastream, disponible sur Amazon !

Le pack Sodastream

Le pack complet Sodastream Le pack Sodastream, présenté sur le site Amazon, comprend une machine à gazéifier Duo (la première machine compatible avec les carafes en verre), 2 grandes carafes en verre d'1L réutilisables à l'infini et une bouteille Fuse d'1L. Toutes les bouteilles Sodastream sont compatibles avec votre lave-vaisselle pour une facilité d'entretien ! Cette machine vous permettra d'augmenter votre consommation d'eau au quotidien ! En effet, une augmentation de 63% du taux d'hydratation a été observée chez les personnes possédant une machine à eau gazeuse Sodastream. Ils disent être plus motivés à boire de l'eau et que cela serait même devenu un véritable plaisir quotidien ! Comme indiqué plus haut, votre machine Sodastream vous offre la possibilité de choisir vous-même l'intensité de vos bulles afin que vous puissiez créer de délicieuses boissons, en fonction de vos envies ! De plus, vous pourrez reproduire les boissons des plus grandes marques grâce aux concentrés que vous offre Sodastream ! Elles contiennent 50% de sucre en moins que les boissons traditionnelles, sans pour autant altérer le goût. Votre machine est dotée du nouveau système de fixation Quick Connect. Il vous offre une nouvelle façon d'insérer votre recharge de gaz, de manière simple et sans effort, sans avoir à la visser. Vous n'aurez donc plus besoin de vérifier si votre bouteille de co2 est suffisamment serrée ou pas assez ! Achetez dès maintenant votre pack complet Sodastream, à moins de 150€ sur Amazon !

