Fiona Gélin et son jeune chéri Richard Bauduin complices sur scène

La comédienne Fiona Gélin s'est lancée dans une nouvelle aventure romantique en ce mois de mars 2022 : Monter sur scène aux côtés de son chéri, Richard Bauduin, alias ChardRy, de 20 ans son cadet. En effet, les deux amoureux se retrouvent à l'affiche de la pièce A mon père, à la comédie Montorgueil à Paris.

C'est une histoire digne des contes de fées que sont en train d'écrire Fiona Gélin et Richard Bauduin. Le couple s'est rencontré en 2020 à Saint-Tropez dans un contexte pour le moins romantiques. Pour autant, les deux tourtereaux avaient d'abord partagé du bon temps en tant qu'amis avant de passer à la vitesse supérieure. "C'était le 15 août 2020, sur le port de Saint-Tropez où il chantait avec des amis. A la fin du concert, il s'est approché de moi pour me dire qu'on avait des amis en commun. On a beaucoup discuté, fini la soirée en chantant et là, il m'a proposé de faire un duo avec lui. J'ai dit 'Banco !' Et, moitié en français, moitié en espagnol, on a alors repris le titre de Joe Dassin, A toi" avait expliqué la comédienne dans les colonnes de France Dimanche en décembre dernier.

Aujourd'hui, le couple s'est lancé un nouveau défi. Celui d'assurer un spectacle, ensemble, sur les planches d'un célèbre théâtre parisien. Les spectateurs pourront ainsi découvrir la comédienne réciter et chanter des poèmes écrits par son père, Daniel Gélin, accompagnée par la guitare de son chéri. Ce 21 mars, la vedette est apparue dans une robe à fleurs aux côtés de son compagnon qui portait une veste blazer rock et un chapeau. Manuel Gélin et sa femme Juliette était également présent pour la représentation. Fiona Gélin s'était déjà illustrée sur les planches dans la pièce Les Amazones de Jean-Marie Chevret en 2011 où elle jouait le rôle de Micky, une femme d'affaires dynamique qui délaisse sa vie privée pour sa vie professionnelle : Loin de la vie de son interprète qui concilie à merveilles les deux sur les planches !