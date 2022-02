Flavie Flament : Sa rencontre avec Gims a pris une tournure inattendue !

Ce vendredi 25 février, nombreux seront les téléspectateurs à découvrir les surprises d'Angèle, Amel Bent, Kendji Girac et Marc Lavoine à leurs fans dans le second numéro de Stars à domicile. Gims a lui aussi fait partie de l'aventure dans le numéro précédent. Il était d'autant plus intéressé qu'il y a vingt ans, il rêvait lui-même que ses idoles viennent lui chanter des chansons à la maison avec la complicité de ses proches et de Flavie Flament. D'ailleurs, l'animatrice et l'artiste s'étaient déjà rencontrés dans les coulisses d'un concert bien avant la participation de Gims à Stars à domicile. A l'époque, Enzo, fils que Flavie Flament a eu avec Benjamin Castaldi, ne veut qu'une chose : assister à un concert de Sexion d'Assaut. La maman accepte et réalise le rêve de son fils. La surprise ne s'est toutefois pas arrêtée là.

Sur le plateau de C à Vous ce jeudi 24 février, Flavie Flament a révélé qu'avec la complicité de Gims, elle avait réussi à décrocher un ticket pour les coulisses après le spectacle, chose dont Enzo n'avait évidemment pas connaissance : "J'avais réservé cette surprise à Enzo. Je lui avais dit : 'Écoute, on fait le concert et puis après on rentre à la maison'. Et puis à la fin, je lui prends la main et je l'emmène dans les loges. Je vois ses yeux comme ça, qui commencent à comprendre et qui s'émerveillent".

Très fier de voir son fils sur son petit nuage, Flavie Flament ne s'attendait pas à susciter autant de réaction du côté de Gims. Le rappeur, fan de l'animatrice puisque fan de Stars à domicile, n'en est pas revenu de la voir franchir la porte de sa loge : "Flavie Flament ! Mais c'est dingue, j'adore 'Stars à domicile' " lui avait-il alors lancé. De quoi perturber cet instant d'ordinaire organisé pour Enzo : " Mon fils était complètement partagé parce qu'il prenait conscience finalement que sa maman avait peut-être, éventuellement, fait de la télé à une époque. Et Gims, qui était sa star, lui-même admirait sa mère... Enfin, on était dans un truc très bizarre". On n'était pas en pleine émission mais on se rapproche des aléas du direct qu'a si bien connus l'animatrice.