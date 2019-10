Flea des Red Hot Chili Peppers marié, un mois après ses fiançailles

Trente jours, c'est le temps qui est passé entre les fiançailles et le mariage de Flea et de Melody Ehsani. Le bassiste des Red Hot Chili Peppers et la créatrice de mode se sont dit "oui" le week-end dernier (19-20 octobre 2019) à Los Angeles. Une cérémonie loin des tabloïds, comme on peut le voir sur leurs comptes Instagram respectifs.

"Ce week-end, j'ai épousé mon meilleur ami. Assurément, ma meilleure collaboration à ce jour, tu remplis tout mon coeur", a écrit Melody Ehsani en légende de la photo postée sur son compte. On y voit la rockstar de 57 ans en costume sur mesure lavande avec un noeud papillon couleur menthe et des baskets vert fluo. Ces sneakers ont fait grand bruit auprès des invités puisque c'est la première fois que la collaboration entre la mariée et Nike est dévoilée au public avant d'être commercialisée le 15 novembre.