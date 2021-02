Flora Hollande enceinte : la fille de François Hollande et de Ségolène Royal attend son premier enfant

La famille va bientôt s'agrandir ! Flora Hollande, la petite dernière de François Hollande et de Ségolène Royal, est enceinte. C'est ce qu'elle a annoncé sur les réseaux sociaux... tout en restant très discrète, puisque son compte Instagram est privé. Mais certains petits malins sont parvenus à se procurer le cliché, dont le journal Ici Paris. On aperçoit la jeune femme de 28 ans auprès de sa soeur Clémence et de deux amies, qui touchent avec bonheur le baby bump de la future maman. Le papa de cet enfant reste, à ce jour, un mystère.

On a découvert Flora Hollande à la télévision très jeune. Très très jeune. C'est le lendemain de sa naissance, le 2 juillet 1992, qu'elle était apparue sur Antenne 2, à la maternité, dans les bras de Ségolène Royal. Une séquence qui avait fait grand bruit alors que la femme politique n'avait qu'un but : prouver qu'on peut s'épanouir en tant que mère, que femme et que ministre, tout à la fois. Flora avait d'ailleurs suivi l'exemple de près. Elle s'était lancée dans une carrière similaire, en s'engageant dans la campagne présidentielle de la représentante du partie socialiste en 2007. Elle suivait, en parallèle, des études de psychologie.

C'est quelque chose qui m'a beaucoup pesé

Décidément, les bonheur s'enchaînent. Il y a quelques années, c'est Thomas Hollande qui faisait crépiter les projecteurs en épousant la journaliste Émilie Broussouloux devant ses parents, réunis pour l'occasion. Le couple a d'abord accueilli une petite Jeanne puis récemment, le 21 janvier 2021, un garçon nommé Noé. Aujourd'hui, c'est Flora qui fait de François Hollande et de Ségolène Royal un homme et une femme comblés.

L'occasion est parfaite, d'ailleurs, pour Ségolène Royal. Comme elle l'a expliqué il y a quelques semaines dans un podcast de Télé Loisirs, elle a souvent regretté de ne pas pouvoir être aussi présente qu'elle l'aurait voulu en tant que mère. "J' ai toujours considéré mes enfants comme prioritaires, précisait-elle. Bien sûr, on passe par des moments de doute. Il y a toujours le tiraillement de ne pas être à la sortie de l'école tous les jours. C'est ça le poids le plus lourd : ne pas être à 16h tous les jours à la sortie de l'école maternelle et primaire. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup pesé." Il est encore temps de rectifier le tir...