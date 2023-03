Florence Darel (Capitaine Marleau) : Sa "star de mari" et père de son enfant est célèbre, et maintes fois récompensé !

Florence Darel, au casting de la série policière Capitaine Marleau diffusée ce soir sur France 2, est mariée depuis quelque temps à un certain Pascal Dusapin. Il s'agit d'un compositeur de musique contemporaine, auteur de nombreuses pièces pour solistes, musiques de chambre et grand orchestre ainsi que d'ouvrages lyriques. Il est également reconnu pour ses opéras.

Le musicien de 67 ans semble faire l'unanimité dans son milieu puisqu'il a été récompensé à de nombreuses reprises et tout au long de sa carrière pour son travail. Prix Hervé-Dugardin (SACEM) en 1979, Grand prix national de musique du ministère de la Culture en 1995, Compositeur de l'année aux Victoires de la musique en 2002, Prix international Dan David en 2007, Coup de coeur Musique Contemporaine 2017 de l'Académie Charles-Cros pour Item... Sa vie professionnelle semble être une totale réussite.

J'en ai savouré chaque seconde

Sa vie sentimentale également. Et si lui et Florence Darel n'ont pas l'attitude d'exposer leur couple sur leurs réseaux sociaux, quelques clichés du duo figurent tout de même sur le compte Instagram de la comédienne. En juin 2019, elle partageait deux photos fun d'elle et son mari prises dans un photomaton. Deux ans plus tard, c'est en sortant du festival "Présences" à Radio France, consacré à la musique contemporaine, qu'elle posait à nouveau avec lui, remerciant notamment sa "star de mari" d'avoir pu faire en sorte qu'elle assiste à cet événement et qu'elle en savoure chaque seconde.