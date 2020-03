Florence Foresti agacée : elle dévoile son salaire, Hanouna maintient sa version

Depuis le 28 février dernier, Florence Foresti se fait régulièrement tacler pour avoir quitté la scène de la 45e cérémonie des César, dont elle était la maîtresse de cérémonie. Et l'animateur Cyril Hanouna a choqué en révélant son (gros) salaire supposé : 120 000 euros. Agacée par la polémique, l'humoriste et comédienne à l'affiche de Lucky lui a répondu.

Sur son compte Instagram suivi par 912 000 abonnés, Florence Foresti a posté un message pour rendre coup pour coup. "Cher Cyril, j'ai gagné 18 500 euros pour préparer et présenter les Césars. Comme vous avez l'air fort bien renseigné sur les salaires de mes prédécesseurs, vous pourrez sans doute lancer un débat sur l'écart salarial entre les hommes et les femmes lors de votre prochaine émission. Bisou", a commenté la star de 46 ans. Un message liké 340 000 fois, soit beaucoup plus que ses autres publications. Le signe qu'elle garde tout de même des soutiens. D'ailleurs, plusieurs stars ont commenté ou aimé sa publication comme Angèle, Adèle Exarchopoulos, Melha Bedia ou encore Jacquemus...

"Florence comprend que ses propos puissent ne pas plaire à tout le monde [elle avait multiplié les piques et les blagues sur Roman Polanski, NDLR], ça fait partie du jeu, mais ce qu'elle ne supporte pas, c'est le vrai mensonge", a confié un proche au journal Le Parisien pour justifier qu'elle brise le silence après plus d'une semaine de folie médiatique. Après la cérémonie, elle s'était dite "écoeurée" mais avait passé une tête à la fête organisée quelques heures plus tard. Depuis, c'était silence radio.

Cyril Hanouna a d'abord réagi sur Twitter après le message de Florence Foresti. "Chère Florence, je vous aime beaucoup et je suis heureux que vous me répondiez. Je n'ai rien contre vous et je vous répondrai ce soir dans @TPMP. Mais j'expliquerai comment vous avez fait votre calcul. Je vous embrasse. A toute", a-t-il écrit. Le soir venu, c'est donc dans son émission sur C8 qu'il est revenu à la charge, maintenant ses affirmations. Il a expliqué que les 120 000 euros "ont été donnés à sa société", ajoutant que "18 500 euros, c'est faux, mais Canal+ a bien donné 120 000 à Florence Foresti, c'est clair, c'est net". Une nouvelle fois sur Twitter, l'animateur a tenu à mettre fin à la polémique. "Pour clôturer cette histoire avec Florence Foresti, sachez que je l'aime beaucoup. J'ai bien donné le bon chiffre et avec ça Florence a produit des magnétos et sa prestation", a-t-il détaillé. Suite et fin ?