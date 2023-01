Florence Foresti : Rare apparition de sa fille Toni... son ex dévoile son visage, sosie de sa maman !

Je ne voulais pas que ma fille devienne un personnage

Amoureuse de lui de 2006 à 2010, Florence Foresti a, depuis, refait sa vie. Elle évolue actuellement au côté d'un confrère suisse, un brin plus jeune qu'elle, nommé Alexandre Kominek. Julien Mairesse, son ex, exerce une profession bien différente puisqu'il est directeur artistique, metteur en scène et scénographe. Il est à la tête de plusieurs sociétés, dont La grosse entreprise de Julien et Le Manoir de Léon, et a travaillé sur certaines tournées musicales dont le Versus Tour de Slimane et Vitaa, le Fuego Tour de Gims, et le En couleurs Tour 2022 de Louane. S'il partage en de rares occasions des photos de Toni, sur Instagram, il est bien le seul à le faire. "Je ne voulais pas que ma fille devienne un personnage, avouait, au contraire, l'humoriste. Je ne voulais pas lui faire vivre ça, la trahir..."