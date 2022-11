Florence Foresti : Qui est le père de sa fille Toni, un homme important dans le milieu artistique ?

Ce mardi 8 novembre, Florence Foresti fête ses 49 ans. Et tout va pour le mieux pour l'humoriste. À l'affiche de la série Désordres, qu'elle a coécrite et qu'elle interprète pour le label Création originale de Canal+, elle est également épanouie sur le plan de sa vie privée. Elle a notamment décidé d'officialiser avec son compagnon Alexandre Kominek, 33 ans, en juin dernier. Florence Foresti est aussi la maman d'une fille unique qui fait son bonheur depuis quinze ans, Toni. Mais au fait, qui est le père de l'adolescente qui ressemble tant à sa maman ? Il s'agit de Julien Mairesse.

Ils ont entretenu une relation de 2006 à 2010. Une idylle qui a été marquée par la naissance de leur fille Toni. Julien Mairesse est un homme important dans le milieu artistique, puisqu'il est directeur artistique, metteur en scène et scénographe. Il est à la tête de plusieurs sociétés parmi lesquelles La grosse entreprise de Julien et Le Manoir de Léon. Julien Mairesse a notamment collaboré à de gros projets télévisés comme Africa 2021, le grand concert unis pour le Liban. On a également pu voir sa participation aux tournées Versus Tour de Slimane et Vitaa ou le Fuego Tour de Maitre Gims, et le En couleurs tour 2022 de Louane.

Je ne voulais pas la trahir

Depuis, si Florence Foresti a retrouvé l'amour dans les bras d'Alexandre Kominek, Julien Mairesse a lui aussi tourné la page. Avec Aurélia, sa compagne, il est papa de deux autres filles, Max – née en septembre 2020 – et Alma. Tous les deux semblent avoir décidé de préserver leur jolie Toni des projecteurs. Ainsi, à ce sujet, Florence Foresti faisait récemment quelques rares confidences, à travers la série Désordres. "Je ne voulais pas que ma fille devienne un personnage. Je ne voulais pas lui faire vivre ça, la trahir", avait-elle ainsi fait savoir.

On peut néanmoins compter sur le discret papa Julien Mairesse pour partager quelques photos de ses enfants, dont l'adolescente de 15 ans, sur Instagram.