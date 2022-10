Florence Foresti amoureuse d'Alexandre, rares confidences : "Vous recommencez à zéro"

2022 est définitivement l'année Florence Foresti. L'humoriste et comédienne de 48 ans dévoile un nouveau spectacle, Boys, Boys, Boys, ode à la gent masculine depuis l'arrivée du mouvement Me Too et sera, dès ce lundi 3 octobre sur Canal +, la star de Désordres, sa première série racontant sa propre vie (à quelques détails près.) Sur scène et à la télévision, une autre bonne nouvelle est venue éclairer la vie de la star : sa relation avec Alexandre Kominek, de 14 ans de moins qu'elle.

S'ils ne s'affichent pas tous les quatre matins ensemble sur les réseaux sociaux, Florence Foresti et Alexandre Kominek ont bel et bien officialisé leur histoire lors d'une représentation du spectacle de Vincent Dedienne en juin dernier. Quelques jours avant, on les découvrait tactiles et amoureux dans les tribunes de Roland Garros. Cet amour, la maman de Toni, 15 ans, n'y croyait plus. Mais n'est-ce pas toujours quand on s'y attend le moins qu'une jolie rencontre nous tombe dessus ?

A l'aube de ses 50 ans, elle était loin de s'attendre à retomber amoureuse et à retrouver une intimité avec un homme. Et puis Alexandre est arrivé dans la vie de Florence Foresti : "La magie de l'amour, c'est ça, confiait-elle dans les pages de ELLE ce jeudi 29 septembre. Vous vous dites : 'Je n'ai pas envie de me mettre à poil, je ne suis pas bandante, je ne vais pas remettre de la lingerie' et puis l'amour arrive dans votre vie et vous recommencez à zéro, et vous avez 16 ans. Profitons-en !"

Avant de débuter une idylle avec Alexandre Kominek, Florence Foresti était amoureuse du réalisateur Xavier Maingon. Leur rupture a d'ailleurs tout remis en question : "Je me suis retrouvée célibataire il y a quelques années, et je me suis dit : 'Est-ce que je suis obligée de continuer à avoir une vie sexuelle ? Est-ce que c'est fini ? J'ai des cheveux gris, j'ai tout qui se pète la gueule, je me trouve moche. Je n'arriverai plus jamais à montrer mon corps nu à un gars..." Comme quoi, il ne faut jamais dire jamais !