Diaporama : Florence Foresti amoureuse d'Alexandre, rares confidences : "Vous recommencez à zéro"

4 / 20

Florence Foresti - Remise des GQ Awards "Les Femmes et les Hommes de l'année 2019" à l'hôtel de Crillon à Paris, le 26 novembre 2019. Pour la 10ème édition de ses désormais célèbres "Hommes de l'année", GQ a souhaité jouer la parité et ouvrir son palmarès aux femmes. Au total 11 lauréats et lauréates qui ont en commun le talent, le panache et un regard singulier sur l'époque. 11 personnalités choisies aussi pour les valeurs qu'elles véhiculent. © Veeren/Bestimage



© Purepeople BestImage, © Veeren/Bestimage