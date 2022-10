Florence Foresti maman : très rares photos de sa fille Toni, son incroyable portrait craché !

Les parents de Toni ont chacun refait leur vie depuis leur séparation. Julien Mairesse est même devenu papa de deux autres petites filles : Max et Alma, nées de sa relation avec Aurélia Loncan. Florence Foresti est entre temps tombée amoureuse de Xavier Maingon, dont elle s'est séparée il y a quelques années. C'est désormais dans les bras d'Alexandre Kominek que la star de la télé roucoule. Une rencontre qui lui a redonné le sourire après un passage à vide et une perte de confiance : "La magie de l'amour, c'est ça. Je n'ai pas envie de me mettre à poil, je ne suis pas bandante, je ne vais pas remettre de la lingerie' et puis l'amour arrive dans votre vie et vous recommencez à zéro, et vous avez 16 ans. Profitons-en !" Un mantra très efficace !