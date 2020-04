Florence Pugh, Zach Braff et leurs 21 ans d'écart : "Ça ne vous regarde pas !"

Après s'être rencontrés sur le tournage du court métrage In the Time It Takes to Get There en mars 2019, les deux acteurs ont commencé à s'afficher ensemble à l'automne suivant. Le message de Florence Pugh pour l'anniversaire du comédien de la série Scrubs était la première confirmation de cette romance jusqu'alors vécue en toute discrétion. Et on comprend pourquoi...