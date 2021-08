Florence Thomassin évoque sa stérilité : un "handicap assumé"

Depuis des années, Florence Thomassin évolue dans le milieu artistique en tant que comédienne, mais aussi en tant que sculptrice. Deux activités qui la comblent de bonheur au quotidien. Difficile alors d'imaginer que la jolie blonde de 55 ans, qui a été nommée pour un César en 2001, reste marquée par un grand manque.

En effet, mariée avec le réalisateur et scénariste Nicolas Boukhrief depuis 2008, Florence Thomassin et lui n'ont jamais eu d'enfant en raison de la stérilité de l'actrice. C'est à l'occasion d'une interview pour Le Parisien accordée en 2013 qu'elle s'était confiée sans tabou sur sa condition difficile. "J'ai trouvé vexant, moi qui sculpte, de n'avoir pas su créer des êtres de chair. Je le ressentais comme un handicap. Comme si je ne remplissais pas mon rôle de femme", confiait-elle à l'époque. Un "handicap" qu'elle a toutefois fini par surmonter. "Mais maintenant, c'est assumé. Être artiste et mère, c'est difficile. Quand tu ne travailles pas, ça ne va pas, et quand tu travailles, tu n'es pas là...", a-t-elle estimé.

Il n'empêche que Florence Thomassin a toujours vécu sa vie avec une vive intensité. C'est en 1989 qu'elle se fait connaître en décrochant son premier rôle au cinéma dans le film Le Crime d'Antoine après avoir été danseuse nue pendant trois ans à l'Alcazar. S'en sont suivis plusieurs projets comme le thriller Une Affaire de goût, Douches Froides ou encore les deuxième et troisième volets du Coeur des hommes.

Florence Thomassin a également été vue sur le petit écran et au théâtre. Sans oublier sa belle carrière de sculptrice spécialisée dans l'argile. En 2009, elle avait même eu l'opportunité d'exposer ses "créatures" au sein de la galerie Claire Corcia lors de l'exposition Féminin Pluriel.