Florent Ladeyn (Top Chef): Son auberge touchée par un incendie, émotions et peur

Le week-end de Florent Ladeyn s'est transformé en véritable cauchemar. Dimanche 9 août 2020, le candidat de Top Chef 2013 (saison 4, remportée par Naoëlle d'Hainaut) a été victime d'un incendie dans son auberge située dans les Flandres.

Florent Ladeyn a en effet vu un feu se déclarer dans sa cuisine de L'Auberge du Vert Mont, aux alentours de 16 heures. Fort heureusement, le finaliste de l'émission culinaire de M6, son équipe et les clients présents au moment des faits se portent tous bien. Les dégâts matériels pourraient en revanche être considérables. "Le feu avait pour origine une friteuse se trouvant dans la cuisine", précise France 3 Hauts-de-France.

A la suite de ce coup dur, Florent Ladeyn a pris la parole sur Instagram afin de donner des nouvelles de la situation. "Vous l'avez peut-être déjà lu. Il y a eu le feu à l'auberge. Après énormément d'émotions, de peur, et grâce à l'intervention très rapide des pompiers de Boeschèpe et des Flandres, l'urgence a été maîtrisée. Nous vous tiendrons au courant si vous aviez une réservation cette semaine mais croyez-moi, on va se battre et faire de notre mieux pour vous accueillir le plus rapidement possible. 2020 est décidément une sacrée année [comme tous les restaurateurs, il avait dû fermer son établissement à cause du coronavirus, NDLR], mais rien ne nous fera plier, parce qu'on sait que l'on va dans la bonne direction, que nous faisons partie d'une belle dynamique, que vous êtes et serez là", a-t-il tout d'abord écrit.

Le chef a ensuite précisé qu'il ne comptait mettre aucune photo de l'incident, car il n'est pas dans "l'exhibition". "Vous n'êtes non plus pas mes thérapeutes, je ne vous parlerai pas des personnes présentes sur place, des enfants, des équipes, des craintes, vous n'êtes pas là pour ça, juste une seule chose, s'il vous plaît, on va avoir besoin de vous, à Lille, ou ici à Boeschèpe, dès que possible. L'histoire se joue maintenant ... plus que jamais", a-t-il conclu.

Nul doute que Florent Ladeyn pourra compter sur de nombreux soutiens. Ils sont beaucoup à lui avoir envoyé des messages de réconfort en légende de sa publication, illustrée par un beau paysage.