Top Chef 2020 : Qui sont les anciens gagnants et que sont-ils devenus ?

Ce mercredi 17 juin 2020, David Gallienne ou Adrien Cachot sera sacré grand gagnant de Top Chef saison 11 lors de la finale du concours culinaire. En attendant de découvrir le nom de l'heureux élu, retour sur les vainqueurs des précédentes saisons et leurs nouvelles vies.

Top Chef 2010, un gagnant et un futur gagnant

Lors de la toute première saison de Top Chef, le face à face final opposa Romain Tischenko à Pierre Augé. Et c'est finalement Romain qui a remporté le titre de gagnant. Aujourd'hui, dix ans après sa participation au programme, le chef est, avec son frère Maxime, aux commandes de son propre restaurant, Le Galopin, situé dans le 10e arrondissement de Paris. En 2014, soit trois ans après l'ouverture de son établissement, Romain Tischenko et son frangin se sont associés à la cave à vin attenante, qu'ils ont transformée en cave à manger et rebaptisée La Cave à Michel. De son côté, Pierre Augé, véritable chouchou du public, a fait son retour dans la saison 5 de Top Chef, qu'il a brillamment remportée, et a lancé en parallèle son restaurant familial La Maison de Pierre à Béziers.

Top Chef 2011, une finale 100% féminine

En finale de la saison 2 de Top Chef, deux femmes se sont affrontées. Stéphanie Le Quellec a triomphé face à Fanny Rey. En 2013, la gagnante était chef exécutif de l'hôtel de luxe Prince de Galles à Paris, dont elle dirigeait les cuisines du restaurant doté de deux étoiles au Guide Michelin. Finalement, Stéphanie Le Quellec a rendu son tablier pour se concentrer sur l'ouverture de son propre établissement fin 2019 baptisé La Scène et situé également dans le 8e arrondissement de Paris. Très rapidement, la patronne a obtenu deux étoiles, une belle récompense pour tous les efforts fournis !

Top Chef 2012, l'ascension fulgurante du vainqueur

Face à Cyrille Zen, Jean Imbert a remporté la saison 3 de Top Chef. Mais bien avant sa participation à l'émission, le chef était déjà connu dans le milieu. En 2004, il avait ouvert L'Acajou dans le prestigieux 16e arrondissement de Paris, où il a depuis reçu bon nombre de personnalités à l'instar de Robert De Niro ou encore Johnny Hallyday. En mars 2019, l'établissement devient Mamie et Jean Imbert change la carte : il sert désormais à table les plats de sa grand-mère. Il a par la suite ouvert Les Bols de Jean en collaboration avec le célèbre boulanger Éric Kayser. Enfin, en 2018, il est passé derrière les fourneaux de Swan and Bar Bevy, restaurant du chanteur Pharrell Williams à Miami. En parallèle de ses activités de restauration, le chef a participé à plusieurs émissions télévisées comme Pékin Express et il a même présenté la saison 4 de Qui sera le meilleur pâtissier ? sur France 2.

Top Chef 2013, un break inattendu pour la gagnante

Naöelle D'Hainault, qui avait fait le buzz avec l'histoire du "vol" des têtes de crevettes, a remporté la saison 4 face à Florent Ladeyn. Son titre de grande gagnante lui a visiblement donné envie de changement puisque, après sa victoire, la jeune femme a quitté le Bristol où elle officiait depuis quinze ans pour faire du consulting ! Enfin, elle a fait son retour en cuisine et a été chef exécutive du PDG de Veepee (anciennement Vente Privée). En 2017, Naöelle D'Hainault a ouvert, avec son mari sommelier Matthieu, son restaurant baptisé L'Or Q'idée à Pontoise, dans l'Oise, qui a obtenu une étoile Michelin.

Top Chef 2014, le retour du chouchou

Pour la première fois, dix anciens candidats du programme se sont affrontés. Cette saison 5 a été marquée par la victoire de Pierre Augé face à Thibault Sombardier et Noémie Honiat. Trois ans après sa première participation, le jeune chef remporte enfin le titre ! Pierre Augé, véritable chouchou du public, a repris le restaurant familial baptisé La Maison de Pierre à Béziers, qu'il dirige avec son épouse.

Top Chef 2015, nouvelle aventure à deux pour le gagnant

Xavier Koenig est le grand gagnant de Top Chef saison 6 face à Kevin d'Andrea. Après sa victoire, il a été chef au Domaine du lac jusqu'en juillet 2016. De là, Xavier Koenig a fait du consulting, mais l'idée d'ouvrir son propre établissement ne l'a jamais quitté. Début 2020, il a sauté le pas ! Avec sa belle Fiona, qu'il a épousée à l'été 2019, Xavier Koenig a lancé L'Incontournable à Colmar. Une nouvelle aventure pour le couple qui ne commence pas dans les meilleures conditions... En effet, peu après l'ouverture de l'établissement, il a dû fermer à cause du confinement. Heureusement, le business reprend... à emporter ou en livraison !

Top Chef 2016, carrière prestigieuse pour le gagnant

Alors qu'il affrontait Coline Faulquier, Xavier Pincemin est ressorti vainqueur de la finale de Top Chef saison 7. Le jeune chef s'est installé dans les cuisines du Gordon Ramsay au Trianon Palace à Versailles avant de prendre les commandes en 2017 du Speakeasy dans le 16e arrondissement de Paris. Enfin, Xavier Pincemin a finalement réalisé son rêve, celui d'ouvrir son propre restaurant. Le Pincemin, situé à Versailles, propose une cuisine raffinée.

Top Chef 2017, une victoire qui ne change pas un quotidien

Jérémie Izarn a remporté la saison 8 du concours culinaire en l'emportant sur Franck Pelux. Avant sa participation déjà, il était chef de son restaurant La Tour des sens à Tencin, près de Grenoble. Une activité qu'il a poursuivie après sa victoire dans Top Chef. Désormais sa femme l'accompagne dans cette aventure. Et il faut dire que le duo fonctionne bien, car le Michelin 2019 a attribué sa première étoile au restaurant.

Top Chef 2018, le protégé de Philippe Etchebest remporte le titre

C'est Camille Delcroix, le petit protégé de Philippe Etchebest, qui a gagné Top Chef saison 9 face à Victor Mercier. Le jeune chef qui officiait au Château de Beaulieu, le restaurant étoilé de Marc Meurin, s'est installé derrière les fourneaux de l'établissement de Philippe Etchebest à Bordeaux. Plus encore, Camille Delcroix prépare un livre... et a franchi un cap : il est devenu l'heureux papa d'une petite Rose en juillet 2019 !

Top Chef 2019, un gagnant, mais des gains partagés en deux

La dixième saison du concours de M6 a été marquée par le haut niveau des candidats. Mais après plusieurs semaines de rude compétition, Samuel Albert s'est imposé face à Guillaume Pape. Toutefois, les deux candidats avaient tissé de forts liens durant l'aventure et ont choisi de se partager les gains avant même de connaître le nom du vainqueur. Le gagnant a ouvert son propre restaurant, Les Petits Prés, à Angers. Côté vie perso, Samuel a épousé sa belle Marlène en mars 2020.