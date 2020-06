Top Chef 2020, une gastro perturbe la finale : l'identité du malade dévoilée

Après des semaines de compétition gourmande, les candidats Adrien Cachot et David Gallienne ont réussi à se hisser jusqu'en finale de Top Chef. Les deux jeunes chefs des brigades respectives de Paul Pairet et Hélène Darroze seront départagés ce mercredi 17 juin 2020 pour l'ultime soirée de la saison. Évidemment, les principaux intéressés savent déjà qui d'entre eux deux est ressorti grand vainqueur puisque le tournage a été bouclé en février dernier, et non sans mal d'ailleurs.

En effet, en marge de la crise sanitaire, l'enregistrement de la finale a été perturbé par un fâcheux contretemps, à savoir : un candidat malade après avoir contracté une gastro-entérite. Cette situation avait alors amené la production à reporter le tournage d'une semaine. Au lieu du 3 février, c'est le 10 février que la saison a pu connaître son dénouement. À ce moment-là, nos confrères du Parisien révélaient que le finaliste en question avait dû se faire hospitaliser et "être vu en urgence par un médecin". "Sa maladie étant contagieuse, impossible de toucher les aliments", était-il précisé.

Aujourd'hui, le quotidien fait de nouvelles révélations après avoir pu suivre le déroulé de la finale. L'occasion d'apprendre qui était le fameux candidat malade et responsable bien malgré lui de tout ce remue-ménage : David Gallienne. "L'état de santé de ce dernier a contraint la production à tout annuler. Avant de remettre le couvert une semaine plus tard, juste avant le confinement", peut-on lire. En plus du casse-tête pour réorganiser le rendez-vous qui devait convenir aux quatre jurés, aux deux finalistes, mais aussi aux huit candidats de la saison venus leur prêter main-forte, cela a été une source de stress supplémentaire pour son concurrent, Adrien Cachot. "Comme pour un sportif, ça déconcentre", confie ce dernier à nos confrères. Mais, déterminé à donner le meilleur de lui-même coûte que coûte, le poulain de Paul Pairet a vite retrouvé son rythme. "Il ne faut pas que ça devienne une excuse", rappelle-t-il pendant sa mission d'envoyer cent assiettes pour les bénévoles de la Croix-Rouge et quatre pour les jurés de l'émission. Une dernière étape redoutable à découvrir ce soir sur M6 !