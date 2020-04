Florent Pagny : L'improbable appel du pied de sa "cousine éloignée" sur RTL

Ah, la famille ! Le mardi 21 avril 2020, l'équipe de Laurent Ruquier a eu le droit à une petite surprise sur RTL. L'une des invitées des Grosses Têtes n'était autre que la cousine d'un célèbre artiste français. C'est en tout cas ce qu'a affirmé la jeune femme qui participait à l'émission. Depuis la rentrée, des auditeurs anonymes interprètent des titres en essayant d'arriver jusqu'au bout sans que les chroniqueurs ne devinent ni la chanson ni son créateur. Derrière cette performance de la Grande Sophie, une inconnue... mais pas tant que ça. "Je vous inviterai un jour, si je deviens célèbre comme mon cousin Florent Pagny, a-t-elle plaisanté. Parce que mon nom de jeune fille, c'est Pagny."

Le problème, c'est que sa version des faits ne pourra jamais être vérifiée. L'ancien juré de l'émission The Voice n'a visiblement jamais entendu parler d'elle. "Malheureusement, je n'ai jamais eu la chance de le rencontrer, a expliqué Nathalie. C'est dommage. Je suis une cousine très éloignée." Mais nous ne sommes pas à l'abri d'une bonne nouvelle. Si Florent Pagny était branché sur RTL à ce moment-là, il a très certainement entendu l'appel du pied de cette proche si lointaine. "Moi je ne demande pas mieux que de le rencontrer, et puis de chanter une petite chanson avec lui, c'est tout ! Je ne suis pas gourmande, je demande juste ça !"

Voilà une perspective qui devrait adoucir le confinement de Florent Pagny. Le chanteur, qui s'est associé à Marc Lavoine et Pascal Obispo pour apporter son soutien aux soignants français, n'a pas connu que des journées paisibles depuis le mois de mars. Au contraire : son intervention dans le morceau Pour les gens du secours – sorti le 2 avril dernier – a été vivement critiquée, puisque l'artiste s'est exilé au Portugal afin de ne plus payer ses impôts en nos frontières. Reste que ses racines sont en France, tout comme ses amis, ses proches... et une certaine cousine, qui n'attend qu'un signe de sa part.